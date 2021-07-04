На Тернопольщине полиция силой вытащила из АТБ мужчину без маски. Есть видео

Подробности приводит Еспресо.TV .

"Сначала мужчина отказался надеть маску по требованию полицейского, потому что постановление Кабмина имеет рекомендательный характер. Но патрульные преследовали мужчину в магазине, не давали ему осуществить покупки. Потом, когда мужчине начали заламывать руки, люди, которые были в магазине, начали возмущаться, мол там где надо полиции, то ее нет", - описывает ситуацию тернопольское издание Реально .

Как отмечается, "патрульные полицейские продолжали вытаскивать силой человека, а он повторял, что не будет одевать маску, потому что постановления Кабмина имеют для граждан рекомендациний характер".



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При этом другие покупатели стали показывать правоохранителям, что это не единственный посетитель АТБ, который ходит между прилавками без маски.



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