На Тернопольщине отреставрировали единственный в области орган
Завтра, 25 июля 2021 года, в костеле святого Станислава в Кременце состоится первый за долгое время концерт с использованием восстановленного органа 1886 года
Это единственный орган на Тернопольщине, который работает до сих пор, передает Еспресо.TV со ссылкой на Общественное .
"Инструмент изготовили 135 лет назад. Он считается историческим наследием, к нему надо совсем другой подход. Некоторые части органа вывезли за границу в мастерскую в Вильнюс. Каждая труба была отреставрирована. Сейчас мы завершаем работы. Орган вычищен и настроен. В середине органной шкафы, сейчас все в хорошем состоянии. У него есть новый мех, мотор, достаточное давление воздуха, идеально подходит к этому инструменту. Я, как органист могу предположить, что в нынешнем состоянии, после реставрации и капитального ремонта, он будет служить много лет ", - объяснил солист Литовской национальной филармонии Александр Исаков, что присоединился к процессу восстановления кременецкого органа.
На реставрацию ушел целый год.
Настоятель костела отец Лукаш Грохля рассказывает, инструмент уже используется в богослужениях.
"Службу правим каждый день и орган играет постоянно", - отмечает он.
В воскресенье же состоится торжественная месса.
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