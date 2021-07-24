На Тернопольщине отреставрировали единственный в области орган

Это единственный орган на Тернопольщине, который работает до сих пор, передает Еспресо.TV со ссылкой на Общественное .



"Инструмент изготовили 135 лет назад. Он считается историческим наследием, к нему надо совсем другой подход. Некоторые части органа вывезли за границу в мастерскую в Вильнюс. Каждая труба была отреставрирована. Сейчас мы завершаем работы. Орган вычищен и настроен. В середине органной шкафы, сейчас все в хорошем состоянии. У него есть новый мех, мотор, достаточное давление воздуха, идеально подходит к этому инструменту. Я, как органист могу предположить, что в нынешнем состоянии, после реставрации и капитального ремонта, он будет служить много лет ", - объяснил солист Литовской национальной филармонии Александр Исаков, что присоединился к процессу восстановления кременецкого органа.



На реставрацию ушел целый год.



Настоятель костела отец Лукаш Грохля рассказывает, инструмент уже используется в богослужениях.



"Службу правим каждый день и орган играет постоянно", - отмечает он.



В воскресенье же состоится торжественная месса.





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