На Тернопольщине охотник ранил из ружья пожилую женщину и 7-летнего ребенка

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.



"На Чертковщину приехали охотники из Франковской области для охоты на зайцев. Один из мужчин увидел добычу и выстрелил. Однако он не убедился в том, что рядом нет посторонних, и дробинки попали в людей", - говорится в сообщении.



Потерпевшие – женщина 1960 года рождения и ее семилетняя внучка, которые шли вдоль поля на кладбище. У обеих – легкие телесные повреждения. От серьезного ранения их спасла зимняя одежда и значительное расстояние, с которого стрелял мужчина.



В полиции отметили, что охотники имели с собой необходимые документы на оружие и охоту.



Инцидент расследуют по ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.



В полиции напомнили, что сейчас проходит сезон охоты и охотники должны соблюдать ряд правил - пользоваться только исправным и зарегистрированным оружием, стрелять в четко определенные цели, не находиться со снаряженным оружием ближе 200 метров от жилых помещений и т.д.



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