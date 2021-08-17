На Тернопольщине невакцинированных учителей обяжут еженедельно делать COVID-тесты

Об этом заявила главный санитарный врач Тернополя Ольга Чайчук, передает местное издание ZAXID.NET .

По ее словам, если в учебном заведении вакцинировано менее 80% учителей, то школа должна обязать тех, кто отказался прививаться, еженедельно делать ПЦР-тесты.

"Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины и изменениями к нему - еженедельно учителя будут сдавать ПЦР за свои деньги, чтобы проверять свое здоровье", - подчеркнула Чайчук.

Сейчас в области вакцинированы 11 тыс. преподавателей из 43, то есть 26%.

Со своей стороны Департамент по образованию ожидает дополнительные рекомендации Министерства охраны и здоровья о начале учебного года и его процесса.

Напомним, Минздрав ввел суточную норму вакцинации и планирует изменить график работы COVID-центров.

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