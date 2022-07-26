На Тернопольщине будут судить псевдоволонтеров, которые на собранные для ВСУ деньги купили себе люксовые авто, украшения и телефоны
В Тернопольской области будут судить псевдоволонтеров, которые на собранные для ВСУ деньги купили себе люксовые авто, украшения и телефоны на сумму около 2 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в телеграме.
Как говорится в сообщении, прокуроры Тернопольской областной прокуратуры направили в суд обвинения в отношении двух так называемых волонтеров и жены одного из них. Злоумышленники присвоили благотворительные деньги, собираемые для украинской армии.
"Расследованием установлено, что в начале войны обвиняемые за собранные в поддержку Вооруженных сил Украины добровольные пожертвования приобрели для собственного использования автомобили Range Rover и Audi Q5, а также мобильные телефоны, ювелирные изделия и другие материальные ценности на общую сумму около 2 млн грн", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что фигуранты дела обвиняются по статье о незаконном использовании благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения (статья 201-2, часть 3 УК Украины).
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следственные полиции.
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