Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в телеграме.

Как говорится в сообщении, прокуроры Тернопольской областной прокуратуры направили в суд обвинения в отношении двух так называемых волонтеров и жены одного из них. Злоумышленники присвоили благотворительные деньги, собираемые для украинской армии.

"Расследованием установлено, что в начале войны обвиняемые за собранные в поддержку Вооруженных сил Украины добровольные пожертвования приобрели для собственного использования автомобили Range Rover и Audi Q5, а также мобильные телефоны, ювелирные изделия и другие материальные ценности на общую сумму около 2 млн грн", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что фигуранты дела обвиняются по статье о незаконном использовании благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения (статья 201-2, часть 3 УК Украины).

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следственные полиции.

СБУ задержала хакера, который похищал базы данных украинских банков и продавал их на администрируемых спецслужбами РФ платформах.

Офис генпрокурора сообщил о подозрении киевлянину, собиравшему деньги на ВСУ и тратившему их на свои нужды.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb