На телеканале Еспресо – эксклюзивное интервью с Тимоти Снайдером
В воскресенье, 26 марта, в 20:00 телеканал Еспресо покажет эксклюзивное интервью с американским историком Тимоти Снайдером
Журналисты Еспресо пообщались с американским историком, писателем, профессором Йельского университета и полиглотом, выучившим украинский язык за один год. Во время интервью журналисты расспросили Тимоти Снайдера о будущем России, о цене победы, об Украине после войны и суде над Владимиром Путиным.
В эфире телеканала Еспресо – откровенные ответы на непростые вопросы журналистов уже в это воскресенье.
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