Журналисты Еспресо пообщались с американским историком, писателем, профессором Йельского университета и полиглотом, выучившим украинский язык за один год. Во время интервью журналисты расспросили Тимоти Снайдера о будущем России, о цене победы, об Украине после войны и суде над Владимиром Путиным.

В эфире телеканала Еспресо – откровенные ответы на непростые вопросы журналистов уже в это воскресенье.