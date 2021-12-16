На телеканал "Рада" выделили больше денег, чем на зарплаты депутатам, – экс-нардеп Луценко

Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



Он прокомментировал присутствие в ролике якобы телеканала "Рада" политтехнолога Владимира Петрова.



"Принесет ли счастье работы такой команды, тем заказчикам, которые есть. Предыдущие заказчики, тот же Яценюк, они существенно пострадали от тех подходов их политтехнологов. (Речь идет о сотрудничестве Петрова и Яценюка в 2009 году, - ред). Есть риски, что эти люди могут вызвать проблемы, скандалы мы уже видим сейчас. Возможно, это такая стратегия Зеленского или окружения - просто скандализировать все, что его окружает и за этой дымовой завесой проскочить", - сказал Луценко,



По его мнению, на подобном пути может все случиться.



"Я здесь посчитал, что тот же телеканал "Рада" будет получать больше, чем вся заработная плата всех депутатов. Парламент будет больше медиаплощадкой власти, чем самим парламентом. Так не должно быть. Разговоры о том, что для всех фракций будет на канал одинаковый доступ - я оснований для этого не вижу. Создается медиадубинка, которой кого-то возможно будут бить, а могут и сами получить по голове", - подытожил экснардеп.



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