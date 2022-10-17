На телеканал "Рада" планируют выделить 49,2 млн грн, - нардеп Железняк
Парламент планирует потратить на телеканал "Рада" в 2023 году 49,2 млн грн
Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
"Согласно проекту сметы парламента на следующий год, в 2023 году на телеканал "Рада" планируется потратить 49,2 млн грн", - написал Железняк.
Согласно обнародованным Железняком данным, на газету "Голос Украины" планируют выделить 23 млн 771 тыс. грн.
- Ранее исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк раскритиковала появление в эфире канала Совета бывших членов ОПЗЖ.
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