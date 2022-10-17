Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Согласно проекту сметы парламента на следующий год, в 2023 году на телеканал "Рада" планируется потратить 49,2 млн грн", - написал Железняк.

Согласно обнародованным Железняком данным, на газету "Голос Украины" планируют выделить 23 млн 771 тыс. грн.

Ранее исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк раскритиковала появление в эфире канала Совета бывших членов ОПЗЖ.

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