Об этом сообщает Reuters .

"В этом году коммунистические военные переняли опыт российско-украинской войны, чтобы развить "гибридную войну" против Тайваня и усилить свою боевую подготовку", - сказал Чэнь, выступая в парламенте.

После августовских учений Китай расширил свою "серую зону" и гибридную деятельность против Тайваня, особенно с помощью дронов, пролетевших как вблизи контролируемых Тайванем островов у побережья Китая, так и в зону идентификации противовоздушной обороны Тайваня, сказал Чен.

Тайвань заявляет, что военная кампания Китая в "серой зоне" предусматривает нерегулярную тактику, чтобы истощить врага, не прибегая к открытым боям, например, часто летать в зону противовоздушной обороны Тайваня и принуждать ВВС Тайваня к стычкам.

Отмечается, что Тайвань, в свою очередь, тщательно изучает уроки российско-украинской войны, чтобы соответствующим образом отреагировать, если Китай, считающий остров своей собственной территорией, выполнит угрозы применить силу для обеспечения своего суверенитета.

Напомним, после массированных ударов РФ по Украине Китай призвал к переговорам с Кремлем.

К слову, украинские спецназовцы на юге захватили позиции рашистов и обнаружили на них боеприпасы китайского производства.