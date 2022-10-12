На Тайване заявили, что Китай изучает опыт войны в Украине для разработки собственной стратегии "гибридной войны"
Генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Чэнь Мин-Тун заявил, что Китай изучает опыт войны в Украине для разработки собственной стратегии "гибридной войны" против Тайваня
Об этом сообщает Reuters .
"В этом году коммунистические военные переняли опыт российско-украинской войны, чтобы развить "гибридную войну" против Тайваня и усилить свою боевую подготовку", - сказал Чэнь, выступая в парламенте.
После августовских учений Китай расширил свою "серую зону" и гибридную деятельность против Тайваня, особенно с помощью дронов, пролетевших как вблизи контролируемых Тайванем островов у побережья Китая, так и в зону идентификации противовоздушной обороны Тайваня, сказал Чен.
Тайвань заявляет, что военная кампания Китая в "серой зоне" предусматривает нерегулярную тактику, чтобы истощить врага, не прибегая к открытым боям, например, часто летать в зону противовоздушной обороны Тайваня и принуждать ВВС Тайваня к стычкам.
Отмечается, что Тайвань, в свою очередь, тщательно изучает уроки российско-украинской войны, чтобы соответствующим образом отреагировать, если Китай, считающий остров своей собственной территорией, выполнит угрозы применить силу для обеспечения своего суверенитета.
- Напомним, после массированных ударов РФ по Украине Китай призвал к переговорам с Кремлем.
- К слову, украинские спецназовцы на юге захватили позиции рашистов и обнаружили на них боеприпасы китайского производства.
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