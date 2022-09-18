Об этом сообщает Укринформ .

Эпицентр подземных толчков располагался в 42,7 км к северу от центра округа Тайтунг. Костер залегал на глубине 7 км.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,2 балла, геологическая служба Тайваня – в 6,8 балла.

Мощные толчки привели к востоку вагонов поезда с рельсов и разрушению мостов и построек.

Они ощущались еще в трех странах – Японии, Филиппинах и Китае.

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