На Тайване произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 балла
У побережья Тайваня произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,2 балла по шкале Рихтера
Об этом сообщает Укринформ .
Эпицентр подземных толчков располагался в 42,7 км к северу от центра округа Тайтунг. Костер залегал на глубине 7 км.
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,2 балла, геологическая служба Тайваня – в 6,8 балла.
Мощные толчки привели к востоку вагонов поезда с рельсов и разрушению мостов и построек.
Они ощущались еще в трех странах – Японии, Филиппинах и Китае.
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