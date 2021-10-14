На Тайване горел 13-этажный дом, 46 погибших

Спасатели сообщили о 46 жертвах и 41 пострадавшем, пишет AFP.

Здание загорелось около 3:00 ночи, огонь уничтожил много этажей. Утром здание продолжало гореть, спасатели пытаются полностью потушить пожар. Причина пожара пока не сообщается.

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