На Тайване горел 13-этажный дом, 46 погибших
В ночь на 14 октября на юге Тайваня произошел масштабный пожар - горел 13-этажный дом
Спасатели сообщили о 46 жертвах и 41 пострадавшем, пишет AFP.
Здание загорелось около 3:00 ночи, огонь уничтожил много этажей. Утром здание продолжало гореть, спасатели пытаются полностью потушить пожар. Причина пожара пока не сообщается.
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