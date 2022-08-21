На Тайвань впервые за три года прибыл губернатор штата США
Губернатор американского штата Индиана Эриг Голкум прибыл на Тайвань, который Китай считает своей территорией – он стал последним чиновником США, совершившим визит на остров
Об этом Голкум написал в своем твиттере.
"Благодарен за теплую встречу на Тайване Дугласу Хсу, ответственному за отношения с Северной Америкой", - написал он, добавив, что станет первым губернатором США, который посетит Тайвань с начала пандемии коронавируса.
В другом твите Голкум отметил, что настроен в течение следующей недели "наладить новые контакты, восстановить существующие и усилить партнерство в ключевых секторах с Тайванем и Южной Кореей".
В интервью изданию Inside Indiana Business, которое было записано до поездки Голкума, губернатор рассказал, что планирует подписать на Тайване меморандум о сотрудничестве в сфере торговли и инвестиций.
Также губернатор посетит Южную Корею, где встретится с представителями правительства и бизнеса и обсудит производство аккумуляторов для электротранспорта.
Как напоминает Inside Indiana Business, ранее четвертая крупнейшая в мире компания по производству полупроводников на Тайване решила основать центр разработки микропроцессоров на базе Университета Пердью в городе Вест-Лафаетт штата Индиана.
- 6 августа Тайвань использовал сигнальные ракеты, чтобы предупредить беспилотники, пролетавшие над его отдаленными островами. Китай проводил масштабные военные учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
- 21 августа пять китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, отделяющую Тайвань и Китай.
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