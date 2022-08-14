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На Тайвань отправилась новая делегация Конгресса США

14 августа, 2022 воскресенье
16:54
Мир Конгресc США

На Тайвань отправилась новая делегация членов Конгресса США - через 12 дней после громкой поездки спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси

Об этом сообщает Associated Press .

Отмечается, что на Тайвань отправились пятеро членов Конгресса, делегацию возглавляет сенатор-демократ Эд Марки от Массачусетса. Также в ее составе – республиканка Амате Колеман Редевеген и демократы-члены Палаты представителей Джон Гараменди, Алан Ловенталь и Дон Беер.

Как сообщил Американский институт в Тайване – представительство США – во время визита планируются встречи с лидерами Тайваня, обсуждение отношений Тайваня и США, региональной безопасности, торговли и инвестиций.

  • 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну , если Тайвань провозгласит независимость. 11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая.
  • 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
  • 5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.

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