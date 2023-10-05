На Тайвань обрушился тайфун: один человек погиб, 304 ранены
На юг Тайваня в четверг, 5 октября, обрушился тайфун "Койну", в результате которого один человек погиб и еще 304 получили ранения
Об этом информирует Reuters .
Кроме того, тайфун нанес локальные разрушения: поврежденные здания и поваленные деревья. Из-за проливных дождей и сильного ветра миллионы людей в ряде городов пропустили работу и обучение в школах. В части из них объявили выходной.
Многие повреждения зафиксированы на острове Орхидея у побережья Тайчжуна в Тихом океане: там проживает около 5 тысяч человек. В соцсетях появились фото с взлетевших с дорог авто, затонувшими рыболовными лодками и разбитыми окнами в школах.
Две основные внутренние авиакомпании Тайваня, UNI Air и Mandarin Airlines отменили большинство своих рейсов на четверг. По информации минтранспорта, всего было отменено 46 международных рейсов. Также остановили движение паромов к отдаленным островам.
Tropical Storm Risk сообщает, что скорость ветра достигала 252 км/ч: он ослаб, когда пересек Тайваньский пролив и направился в китайскую провинцию Гуандун. Самые большие дожди прошли в горных и малонаселенных частях уезда Пингтунг на юге, а также в уездах Тайтунг и Хуалянь на восточном побережье. Тайфун также задел южный портовый город Гаосюн.
Сильные дожди, преимущественно на юге и востоке острова, будут продолжаться до пятницы, 6 октября.
- О приближающемся к Тайваню тайфуне сообщалось 4 октября. Тогда из-за сильного дождя и ветра отменили 70 внутренних авиарейсов и приостановили работу школ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.73Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное