На Тайвань обрушился тайфун: один человек погиб, 304 ранены

Об этом информирует Reuters .

Кроме того, тайфун нанес локальные разрушения: поврежденные здания и поваленные деревья. Из-за проливных дождей и сильного ветра миллионы людей в ряде городов пропустили работу и обучение в школах. В части из них объявили выходной.

Многие повреждения зафиксированы на острове Орхидея у побережья Тайчжуна в Тихом океане: там проживает около 5 тысяч человек. В соцсетях появились фото с взлетевших с дорог авто, затонувшими рыболовными лодками и разбитыми окнами в школах.

Две основные внутренние авиакомпании Тайваня, UNI Air и Mandarin Airlines отменили большинство своих рейсов на четверг. По информации минтранспорта, всего было отменено 46 международных рейсов. Также остановили движение паромов к отдаленным островам.

Tropical Storm Risk сообщает, что скорость ветра достигала 252 км/ч: он ослаб, когда пересек Тайваньский пролив и направился в китайскую провинцию Гуандун. Самые большие дожди прошли в горных и малонаселенных частях уезда Пингтунг на юге, а также в уездах Тайтунг и Хуалянь на восточном побережье. Тайфун также задел южный портовый город Гаосюн.

Сильные дожди, преимущественно на юге и востоке острова, будут продолжаться до пятницы, 6 октября.