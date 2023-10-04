На Тайвань надвигается тайфун: отменены 70 авиарейсов, школы приостановили работу
На юг Тайваня в среду, 4 октября, надвигается тайфун "Койну": из-за сильного дождя и ветра отменили 70 внутренних авиарейсов и приостановили работу школ
Об этом информирует Reuters .
Отмечается, что тайфун достигнет юго-восточного побережья Тайваня рано утром в четверг, 5 октября. Согласно прогнозу Tropical Storm Risk, после этого он ослабнет.
В горных и малонаселенных районах уезда Пингтунг на юге острова пройдут сильнейшие дожди. Кроме того, сильные ливни ожидают в уездах Тайтунг и Хуалянь на восточном побережье. Тайфун также коснется большого южного портового города Гаосюн. Города Гаосюн и Тайнань заявили, что приостановят работу и обучение с вечера среды из-за ухудшения погодных условий.
После Тайваня тайфун направится в южные китайские провинции Гуандун и Фуцзянь, а затем в Гонконг. Там он, вероятно, еще более ослабнет и превратится в тропический шторм.
- 2 сентября мощный тайфун "Саола" охватил южную китайскую провинцию Гуандун. В результате сильных наводнений во многих районах погиб человек и произошли разрушения.
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