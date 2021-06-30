На Тайсона подали в суд из-за $ 25 млн, которые он получил за сорванный бой с Холифилдом
Стриминговый сервис Triller обвинил легендарного американского боксера Майка Тайсона в том, что он получил $ 25 млн за бой с соотечественником Эвандером Холифилдом, но не вышел на ринг
Об этом сообщает IBTimes .
Генеральный директор Triller Райан Кавано заявил, что Тайсону заплатили $ 25 млн долларов за выставочный бой с Холифилдом, однако бывший абсолютный чемпион мира сорвал поединок, а денег не вернул.
"Никто, кроме Triller, не был готов заплатить $ 25 млн за бой, особенно в период пандемии. А мы это сделали. Выплатили все до копейки", - сказал Кавано.
Он добавил, что судиться с легенды бокса, чтобы помешать Тайсону устраивать показательные бои, в организации которых не будет участвовать Triller.
55-летний Тайсон и 58-летний Холифилд провели два поединка в 1996 и 1997 годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха.
- Напомним, 22 апреля бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд заявил, что его третий бой с Майком Тайсоном сорвался по финансовым причинам.
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