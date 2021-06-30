На Тайсона подали в суд из-за $ 25 млн, которые он получил за сорванный бой с Холифилдом

Об этом сообщает IBTimes .

Генеральный директор Triller Райан Кавано заявил, что Тайсону заплатили $ 25 млн долларов за выставочный бой с Холифилдом, однако бывший абсолютный чемпион мира сорвал поединок, а денег не вернул.

"Никто, кроме Triller, не был готов заплатить $ 25 млн за бой, особенно в период пандемии. А мы это сделали. Выплатили все до копейки", - сказал Кавано.

Он добавил, что судиться с легенды бокса, чтобы помешать Тайсону устраивать показательные бои, в организации которых не будет участвовать Triller.

55-летний Тайсон и 58-летний Холифилд провели два поединка в 1996 и 1997 годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха.