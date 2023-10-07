На Таврическом направлении ВСУ продвинулись в районе Копаней и Новопрокоповки, - Тарнавский

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении имеем продвижение севернее Копаней и Новопрокоповки. Потери врага резко выросли. Уничтожен РСЗО БМ-27 Ураган", - отметил он.



За минувшие сутки россияне нанесли 14 авиационных ударов, произошло 22 боевых столкновения и 782 артобстрела.

Тарнавский сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии ОВСУ "Таврия" в течение суток выполнили 1265 огневых задач. В общей сложности россияне потеряли 338 человек и 52 единицы военной техники: 7 танков, 7 ББМ, 14 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 17 единиц автомобильной и 2 – специальной техники. Также Тарнавский написал об уничтожении российского склада боеприпасов и еще одного важного для окупантов объекта.