На Таврическом направлении ВСУ продвинулись в районе Копаней и Новопрокоповки, - Тарнавский
Силы обороны Украины наносят удары и потери российской армии, продвигаясь на Таврическом направлении в районе севернее Копаней и Новопрокоповки
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"На Таврическом направлении имеем продвижение севернее Копаней и Новопрокоповки. Потери врага резко выросли. Уничтожен РСЗО БМ-27 Ураган", - отметил он.
За минувшие сутки россияне нанесли 14 авиационных ударов, произошло 22 боевых столкновения и 782 артобстрела.
Тарнавский сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии ОВСУ "Таврия" в течение суток выполнили 1265 огневых задач. В общей сложности россияне потеряли 338 человек и 52 единицы военной техники: 7 танков, 7 ББМ, 14 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 17 единиц автомобильной и 2 – специальной техники. Также Тарнавский написал об уничтожении российского склада боеприпасов и еще одного важного для окупантов объекта.
- Старший лейтенант ВСУ "Легион Свободы" Леонид Поляков с Бахмутского направления отметил, что в Украине до сих пор не решена проблема с боеприпасами.
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