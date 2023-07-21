На Таврическом направлении уничтожены 5 складов боеприпасов врага и 15 единиц техники
Украинские войска продолжают успешно уничтожать врага на Таврическом направлении. За минувшие сутки Россия потеряла более двух рот солдат и 15 единиц военной техники
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.
По его словам, на Таврическом направлении украинские защитники преуспевают. В частности, за сутки артиллерийские подразделения выполнили 1312 огневых задач.
Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Также уничтожены 5 складов боеприпасов врага и 15 единиц российской военной техники.
Тарнавский уточнил, что среди уничтоженной техники:
- ББМ (боевые бронированные машины)
- гаубица 2А65 "Мста-Б"
- гаубица 2С19 "Мста-С"
- БПЛА "Орлан-10"
- противотанковая пушка МТ-12 "Рапира"
- РЭБ "Борисоглебск"
- автомобильная техника
Напомним, по данным Генштаба, армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 530 солдат, 6 танков и 33 БПЛА.
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