Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.

По его словам, на Таврическом направлении украинские защитники преуспевают. В частности, за сутки артиллерийские подразделения выполнили 1312 огневых задач.

Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Также уничтожены 5 складов боеприпасов врага и 15 единиц российской военной техники.

Тарнавский уточнил, что среди уничтоженной техники:

ББМ (боевые бронированные машины)

гаубица 2А65 "Мста-Б"

гаубица 2С19 "Мста-С"

БПЛА "Орлан-10"

противотанковая пушка МТ-12 "Рапира"

РЭБ "Борисоглебск"

автомобильная техника

Напомним, по данным Генштаба, армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 530 солдат, 6 танков и 33 БПЛА.