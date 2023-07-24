Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1211 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также ВСУ уничтожили 30 единиц военной техники оккупантов. В частности, танк, 7 ББМ, 12 артиллерийских систем и минометов, автомобильная техника.

Также, по данным Тарнавского, было уничтожено 7 складов боеприпасов врага.