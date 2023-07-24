На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали почти две роты россиян, - Тарнавский
Силы обороны в течение суток, 23 июля, выполнили 1211 огневых задач на Таврическом направлении и убили почти две роты россиян
Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1211 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также ВСУ уничтожили 30 единиц военной техники оккупантов. В частности, танк, 7 ББМ, 12 артиллерийских систем и минометов, автомобильная техника.
Также, по данным Тарнавского, было уничтожено 7 складов боеприпасов врага.
- Россия потеряла за сутки 22 июля в Украине 630 военных, 11 танков и 3 средства ПВО.
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