Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Сложно повсюду, и в Урожайном, и в Старомайорском. Наши саперы, которые разминировали в Старомайорском районе, чтобы более успешно могли действовать наши подразделения, 36 часов провели под максимально жестким вражеским обстрелом. Представляете, сколько там россияне выпустили снарядов из артиллерии и минометов, я не говорю о стрелковом оружии. Наши бойцы выдержали и выполнили свою задачу", - рассказал спикер 128-й отдельной бригады терробороны города Днепр.

Александр Курбатов добавил, что касается плотности минирования территории противником, то неоднократно на страницах бригады в соцсети публиковалась информация о случаях, когда огромное количество мин расположено на одном квадратном метре.

"У нас была история, когда огромную кучу противотанковых мин обнаружили на участке 50 на 50 метров, и думали, что больше не будет. Затем нашли большое количество мин, плотно уложенных площадью 20 на 20 метров на разъезде полевых дорог по лесополосе Наши бойцы из такого перекрестка вытащили где-то около 200 мин.То есть такое скопление минирования во многих местах типично на этой территории. Русские войска минировали в течение 8 месяцев, часто оставляют коктейль из противотанковых и противопехотных мин, что очень опасно. Нашим саперам приходится очень тяжело работать, как в случае разминирования в районе Старомайорского, когда ребята полтора дня были под бешеным обстрелом, а в других местах наши саперы выходят ночью, чтобы с первыми лучами солнца видеть, что перед ними и как работать, а когда появляются вражеские дроны и начинаются обстрелы из минометов, саперы отходят, но потом снова возвращаются. И это ежедневная работа", - заметил Курбатов.