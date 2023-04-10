На Таврическом направлении оккупанты угрожают жителям отбирать детей, если не будут брать паспорта РФ, - Силы обороны
Захватчики на временно оккупированной территории на Таврическом направлении проводят принудительную паспортизацию и угрожают отбирать детей у родителей, если те будут отказываться брать российские паспорта
Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.
По его словам, это касается детей школьного возраста.
"Угрожают людям, имеющим детей школьного возраста, что вместо аттестата у них заберут детей, если они не будут получать паспорта", - сказал Дмитрашковский.
Также представитель Сил обороны отметил, что во временно оккупированном Мелитополе россияне выискивают партизан после того, как ВСУ уничтожили там склады и технику.
"Мы все слышали и видели, что в районе Мелитополя произошли "хлопки" неоднократные, где были уничтожены и склады, и скопление техники, после чего враг прибег к мерам проверки документов, телефонов. Даже было сообщение о том, что с собакой искали партизан" , – добавил он.
- Ранее Генштаб сообщал, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей враг ограничивает передвижение граждан Украины, не получивших паспорта Российской Федерации. Оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства, фиксируют все личные данные граждан, не имеющих российских документов, а еще заставляют почтальонов раздавать местному населению бланки, в которых нужно указать сведения о наличии российского паспорта.
- Также захватчики используют новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов – выдачу государственных жилищных сертификатов РФ, предназначенных для приобретения жилья на местности России.
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