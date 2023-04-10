Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

По его словам, это касается детей школьного возраста.

"Угрожают людям, имеющим детей школьного возраста, что вместо аттестата у них заберут детей, если они не будут получать паспорта", - сказал Дмитрашковский.

Также представитель Сил обороны отметил, что во временно оккупированном Мелитополе россияне выискивают партизан после того, как ВСУ уничтожили там склады и технику.

"Мы все слышали и видели, что в районе Мелитополя произошли "хлопки" неоднократные, где были уничтожены и склады, и скопление техники, после чего враг прибег к мерам проверки документов, телефонов. Даже было сообщение о том, что с собакой искали партизан" , – добавил он.