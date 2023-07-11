На Таврическом направлении ликвидировано 2 роты окупантов, 7 складов и 14 единиц техники
На Таврическом направлении за последние сутки российские захватчики потеряли убитыми и ранеными почти две роты, уничтожено 14 единиц техники и 7 складов
Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский сообщил в Телеграмме.
"На Таврическом направлении продолжаются бои. За прошедшие сутки враг 27 раз атаковал наши позиции и совершил 668 обстрелов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1418 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты".
Уничтожены 14 единиц военной техники россиян. В частности, 6 ББМ, МТЛБ, гаубица 2С19 "Мста-С", гаубица 2А65 "Мста-Б", пушка 2А36 "Гиацинт-Б" и автомобильная техника. Также были уничтожены семь складов боеприпасов врага.
- За прошедшие сутки враг совершил 52 обстрела Херсонщины. Из-за российских обстрелов Херсона пострадал мирный житель.
- Днем 11 июля российская оккупационная армия ударила градами по Софиевке в Херсонской области, в результате чего погибла женщина и получил ранение мужчина.
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