На Таврическом направлении ликвидировано 2 роты окупантов, 7 складов и 14 единиц техники

Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский сообщил в Телеграмме.

"На Таврическом направлении продолжаются бои. За прошедшие сутки враг 27 раз атаковал наши позиции и совершил 668 обстрелов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1418 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты".

Уничтожены 14 единиц военной техники россиян. В частности, 6 ББМ, МТЛБ, гаубица 2С19 "Мста-С", гаубица 2А65 "Мста-Б", пушка 2А36 "Гиацинт-Б" и автомобильная техника. Также были уничтожены семь складов боеприпасов врага.