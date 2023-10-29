На Таврическом направлении 13 окупантов сдались в плен, 489 ликвидировано, - Тарнавский

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.



Он отметил, что российская армия, всего нанесла 7 авиационных ударов, провела 51 боевое столкновение и осуществила 759 артобстрелов.



"Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1217 огневых задач. Общие потери врага составили 489 человек. 13 окупантов сдались в плен", - проинформировал Тарнавский.



Командующий добавил, что украинские военные уничтожения 25 единиц военной техники россиян, в том числе 8 танков, 3 ББМ, 10 БпЛА, 4 автомобиля и 5 складов российских боеприпасов.

"Продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении", - отметил Тарнавский.