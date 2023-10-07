"На связи!": в Киеве презентовали выставку об истории развития технологий связи в Украине и мире

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Указано, что выставка продлится до конца 2023 года.

"В экспозиции можно увидеть старинные письма, открытки, телефонные и телеграфные аппараты, стоявший в Киеве на Подоле в 1990-х годах таксофон, а также услышать переговоры по российской рации Р-168, снятой нашими военными с российской командно-штабной машины , уничтоженной в боях под Киевом в 2022 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, на выставке обустроили интерактивную локацию Кабинет Стива Джобса: все желающие могут сфотографироваться за столом изобретателя.