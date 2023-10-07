"На связи!": в Киеве презентовали выставку об истории развития технологий связи в Украине и мире
В Национальном музее истории Украины в Киеве открыли выставку посвященную истории развития технологий связи в Украине
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.
Указано, что выставка продлится до конца 2023 года.
"В экспозиции можно увидеть старинные письма, открытки, телефонные и телеграфные аппараты, стоявший в Киеве на Подоле в 1990-х годах таксофон, а также услышать переговоры по российской рации Р-168, снятой нашими военными с российской командно-штабной машины , уничтоженной в боях под Киевом в 2022 году", - говорится в сообщении.
Кроме того, на выставке обустроили интерактивную локацию Кабинет Стива Джобса: все желающие могут сфотографироваться за столом изобретателя.
- Ранее в Киеве открыли выставку живописи Татьяны Яблонской и Николая Глущенко. Ее можно увидеть в музее истории Киева в обновленном экспозиционном зале. Выставка продлится до 12 ноября.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное