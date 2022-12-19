На связи 18:30: Заставит ли Путин Лукашенко пойти танками на Украину?
Сегодня в 18.30 YouTube телеканала Еспресо в проекте "На связи"! Не упустите!
Дожмет ли Путин вассала Лукашенко?
Как высок риск наступления на Киев версии 2.0?
Кому выгоден план Киссинджера?
Гость программы На связи – дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси в 2005-2006 гг., дважды Председатель Службы безопасности Украины, народный депутат Украины Валентин Наливайченко. Ведущая - Ирина Узлова
Просматривать эфир и комментировать можно по ссылке:
Проект "На связи" – авторская аналитическая программа Ирины Узловой. На связь с ведущей выходят российские оппозиционные политики, украинские лидеры публичного мнения. Темы программ - обсуждение заявлений России по поводу войны в Украине, анализ шантажа Кремля, прогноз дальнейшей тактики агрессора, обдумывание отношения западных партнеров к Украине и России.
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