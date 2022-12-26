"На связи", 18:30. Путин или Patriot – кто кого?
Сегодня в 18:30 YouTube телеканал Еспресо! Не пропустите! Путин бравурно заявляет, что "пощелкает" американские Patriot – как на самом деле реагирует Кремль на поставку Украине мощнейших американских систем ПВО?
Насколько возрастет градус усиления поставок вооружения от Соединенных Штатов Америки после легендарного визита и исторического выступления президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и получим ли не только оборонительное, но и наступательное оружие?
"Приемлемые развязки" войны в Украине: Путин заявляет о готовности государства-агрессора к переговорам и обвиняет Киев в игнорировании этих предложений. Зачем на самом деле Россия динамизирует переговорную инициативу?
Гость программы "На связи" – общественный и политический деятель из Соединенных Штатов Америки, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.
Ведущая – Ирина Узлова.
Смотреть эфир и комментировать можно по ссылке:
Проект "На связи" – авторская аналитическая программа Ирины Узловой. На связь с ведущей выходят российские оппозиционные политики, украинские лидеры публичного мнения. Темы программ - обсуждение заявлений России о войне в Украине, анализ шантажа Кремля, прогноз дальнейшей тактики агрессора, обдумывание отношения западных партнеров к Украине и России.
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