Когда начнется следующая волна мобилизации в России, соберет ли Путин 500 тысяч мобилизованных и что даст им в руки, кроме палок? Почему враг изменил упор и сосредоточил свои усилия вокруг Соледара и насколько усиливается градус конфронтации между военизированными формированиями в России? Что добьет кремлевский режим в этом году: провалы на фронте, недовольство населения, санкции или все вместе даст свой убийственный эффект? Слабость ООН – кому выгодно было распустить комиссию по расследованию зверского теракта в Оленивке?

С 18:30 до 19:00 – российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков

С 19:00 до 19:30 – российский оппозиционный политический деятель, правозащитник, блогер Марк Фейгин

Ведущая – Ирина Узлова.

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"На связи", 18:30.

Крах Путина в 2023 году - что ждет экономику России и распадется ли империя?

Гость – Дмитрий Гудков.

"На связи, 19:00

Путин – конец, если мобилизация провалится

Гость Марк Фейгин

Проект "На связи" – авторская аналитическая программа Ирины Узловой. На связь с ведущей выходят российские оппозиционные политики, украинские лидеры публичного мнения. Темы программ - обсуждение заявлений России о войне в Украине, анализ шантажа Кремля, прогноз дальнейшей тактики агрессора, обдумывание отношения западных партнеров к Украине и России.