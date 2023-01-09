"На связи", 18:30 и 19:00. Крах Путина
Сегодня с 18.30 до 19.00 в эфире YouTube телеканала Эспрессо программа "На связи" с Ириной Узловой
Когда начнется следующая волна мобилизации в России, соберет ли Путин 500 тысяч мобилизованных и что даст им в руки, кроме палок? Почему враг изменил упор и сосредоточил свои усилия вокруг Соледара и насколько усиливается градус конфронтации между военизированными формированиями в России? Что добьет кремлевский режим в этом году: провалы на фронте, недовольство населения, санкции или все вместе даст свой убийственный эффект? Слабость ООН – кому выгодно было распустить комиссию по расследованию зверского теракта в Оленивке?
С 18:30 до 19:00 – российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков
С 19:00 до 19:30 – российский оппозиционный политический деятель, правозащитник, блогер Марк Фейгин
Ведущая – Ирина Узлова.
Просматривать эфиры и комментировать можно по ссылке:
"На связи", 18:30.
Крах Путина в 2023 году - что ждет экономику России и распадется ли империя?
Гость – Дмитрий Гудков.
"На связи, 19:00
Путин – конец, если мобилизация провалится
Гость Марк Фейгин
Проект "На связи" – авторская аналитическая программа Ирины Узловой. На связь с ведущей выходят российские оппозиционные политики, украинские лидеры публичного мнения. Темы программ - обсуждение заявлений России о войне в Украине, анализ шантажа Кремля, прогноз дальнейшей тактики агрессора, обдумывание отношения западных партнеров к Украине и России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.74
-
EUR
Покупка 41.53Продажа 42.64
- Актуальное
- Важное