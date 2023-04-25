На Свердловщине сразу три масштабных пожара: эвакуированы заключенные с туберкулезом и ВИЧ-СПИД
Во вторник, 25 апреля, большие пожары произошли сразу в трех поселках в Свердловской области России – в одном из них эвакуированы больные туберкулезом и ВИЧ-СПИДом
Об этом сообщают российские издания со ссылкой на МЧС РФ.
Большие пожары разгорелись в двух свердловских поселках – Висим, там горят около 10 домов, и Таежный, где огонь охватил более 20 домов, в том числе 16 жилых.
Пожар в поселке Сосьва тушат несколько десятков человек, огнем повреждено около 20 частных домов, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
"К тушению пожара привлечены 60 человек и 15 единиц техники. На месте работает вертолет Ми-8 МЧС России. Огнем повреждено около 20 частных домов", - говорится в сообщении.
По одной из версий, пламя перекинулось со вспыхнувшей пилорамы.
По сообщению правоохранителей, пожар в поселке Сосьва возник вблизи лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-23), его очаг находится в самом поселке. По предварительным данным, пожара непосредственно на территории колонии нет.
Однако телеграм-издание "База" отмечает, что пожаром охвачено 50 домов. Также огонь перекинулся на исправительную колонию, которая, вероятно, сгорит.
"240 заключенных из лечебно-исправительного учреждения провели по улицам поселка Сосьва. Зэки, больные туберкулезом и ВИЧ, были вынуждены покинуть ЛПУ-23 под наблюдением вооруженных сотрудников заведения и служебных собак, потому что огонь подобрался близко к зданию учреждения — не исключено, что ЛИУ-23 в итоге сгорит".
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