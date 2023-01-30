Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Сватовском направлении инициатива по ВСУ. На прошлой неделе удалось деоккупировать населенный пункт Новоселовское и занять более выгодные позиции и положения для дальнейшего развития контрнаступательных действий. Противник пытается совершать ударно-штурмовые действия, чтобы найти наши слабые места в обороне, но таких мест врагу обнаружить не удается. Противник получает достойный отпор", - подчеркнул Федоренко.

Оккупанты используют беспилотники для проведения разведки и корректировки огня, а также наносят удары по позициям ВСУ.

"Сбиваем вражеские беспилотники. Противник пытался отбить населенный пункт, который был уволен, но мы разгадали замысел противника и разбили вражескую группировку штурмовиков. Противник активно строит третью линию обороны вне Сватова и понимает, что город будет деоккупирован. Враг не оставляет надежды возобновить влияние на направлении, но уверен, что ему не удастся это сделать", - отметил Федоренко.

Задержки Запада по оказанию дальнобойного оружия, систем противовоздушной обороны и танков ограничили способность Украины использовать возможности для проведения более масштабных контрнаступательных операций на фоне неудач армии РФ

Руководство РФ не отказалось от новой волны мобилизации, поскольку вооруженные силы страны-агрессорки испытывают дефицит личного состава

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb