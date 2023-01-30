На Сватовском направлении ВСУ занимают выгодные позиции для развития контрнаступления, – командир бригады ТрО Федоренко
Командир подразделения 112 бригады ТрО Киева, депутат Киевсовета Юрий Федоренко отметил, что в Луганской области противник пытается выявить слабые места в обороне ВСУ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Сватовском направлении инициатива по ВСУ. На прошлой неделе удалось деоккупировать населенный пункт Новоселовское и занять более выгодные позиции и положения для дальнейшего развития контрнаступательных действий. Противник пытается совершать ударно-штурмовые действия, чтобы найти наши слабые места в обороне, но таких мест врагу обнаружить не удается. Противник получает достойный отпор", - подчеркнул Федоренко.
Оккупанты используют беспилотники для проведения разведки и корректировки огня, а также наносят удары по позициям ВСУ.
"Сбиваем вражеские беспилотники. Противник пытался отбить населенный пункт, который был уволен, но мы разгадали замысел противника и разбили вражескую группировку штурмовиков. Противник активно строит третью линию обороны вне Сватова и понимает, что город будет деоккупирован. Враг не оставляет надежды возобновить влияние на направлении, но уверен, что ему не удастся это сделать", - отметил Федоренко.
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