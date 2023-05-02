На Сватовском направлении россияне готовятся к обороне, – командир роты ВСУ Федоренко
Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко сообщил, что на Сватовском направлении российские подразделения готовятся к обороне, в ожидании контрнаступления ВСУ
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Ситуация немного изменилась. Если говорить о Сватовском направлении, то противник по большей части линии фронта переходит в оборону. Россияне в ожидании нашего контрнаступления. Однако они не оставляют надежды улучшить свои позиции и положения. Именно поэтому враг продолжает работать ударно-штурмовыми группами на Сватовском". Такая же ситуация и возле города Кременная", - рассказал Федоренко.
Командир роты добавил, что на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои.
"Россияне пытаются нащупать слабое место в нашей обороне. Успеха враг нет и несет большие потери. Вчера на Сватовском направлении удалось обнаружить и уничтожить группу противника, которая пыталась провести разведку. На Бахмутском направлении ситуация совсем другая. Кремль ставит задачу захватить Бахмут до 9 мая. Соответственно, противник концентрирует большие силы на это направление", - добавил он.
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