На Сватовском направлении продолжается продвижение вперед и формирование выгодных позиций ВСУ, - командир бригады ТрО Федоренко
Командир роты бригады 112 бригады ТрО, депутат Киевсовета, советник оборонного комитета Юрий Федоренко считает, что Сватово будет освобождено от оккупантов
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Земля промерзает, что позволяет ВСУ перемещаться более активно. На Сватовском направлении продолжается работа по продвижению вперед и формированию выгодных позиций для развития контрнаступательных действий ВСУ. Сейчас украинским защитникам удается одерживать локальные победы, чтобы сформировать общий замысел", - отметил Федоренко.
По словам бойца, ВСУ не будут снижать темп в зимний период. Есть ресурс и подготовка личного состава.
"Ни одна позиция ВСУ на Сватовском направлении не была оставлена. Вне Сватовао противник строит вторую линию обороны, бетонируя ее. Потому что у российского руководства есть понимание, что Сватово будет деоккупировано и вскоре там будет развиваться украинский флаг", - подчеркнул Федоренко.
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