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На Сватовском направлении продолжается продвижение вперед и формирование выгодных позиций ВСУ, - командир бригады ТрО Федоренко

5 декабря, 2022 понедельник
16:55
война с Россией

Командир роты бригады 112 бригады ТрО, депутат Киевсовета, советник оборонного комитета Юрий Федоренко считает, что Сватово будет освобождено от оккупантов

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Земля промерзает, что позволяет ВСУ перемещаться более активно. На Сватовском направлении продолжается работа по продвижению вперед и формированию выгодных позиций для развития контрнаступательных действий ВСУ. Сейчас украинским защитникам удается одерживать локальные победы, чтобы сформировать общий замысел", - отметил Федоренко.

По словам бойца, ВСУ не будут снижать темп в зимний период. Есть ресурс и подготовка личного состава.

"Ни одна позиция ВСУ на Сватовском направлении не была оставлена. Вне Сватовао противник строит вторую линию обороны, бетонируя ее. Потому что у российского руководства есть понимание, что Сватово будет деоккупировано и вскоре там будет развиваться украинский флаг", - подчеркнул Федоренко.

  • Институт изучения войны пришел к выводу, что из-за длительного штурма Бахмута техника РФ истощается , а армия деградирует.
  • Российская армия хочет захватить Бахмут Донецкой области не потому, что он имеет стратегическое значение, а потому что в этом есть определенный символизм

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