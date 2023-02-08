Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"В направлении Кременной есть определенное напряжение. Противник привлекает максимальное количество резервов живой силы, техники и артиллерийских средств, чтобы попытаться продавить нашу оборону. Инициатива остается на стороне ВСУ, противнику даже не удается одержать секторальные победы", - подчеркнул Федоренко.

По словам командира аэроразведки ВСУ, на Сватовском направлении бои продолжаются круглосуточно.

"Интенсивность артиллерийских обстрелов противника более чем шквальная. Определенные квадраты они покрывают, равняясь с землей, но ВСУ удается эффективно проводить контрбатарейную борьбу. За последние несколько дней было уничтожено более 6 бронированных средств, в том числе 2 танка противника. Враг пытается перехватить инициативу и выявить слабые места в обороне ВСУ. Противник волнами забрасывает живую силу и пытается протиснуть наши позиции, но терпит потери и оттягивается назад", - подчеркнул Федоренко.