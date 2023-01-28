На Сватовском и Харьковском направлениях РФ формирует группы из спецназовцев и ищет слабые места в обороне Украины, - военный Федоренко
На Сватовском и Харьковском направлениях группы российских спецназовцев проводят ударно-штурмовые действия, проверяя оборону Украины
Об этом рассказал командир подразделения 112-й бригады ТРО Киева, депутат Киевского городского совета Юрий Федоренко в эфире Еспресо.
"Противник формирует группы от 10 до 20 человек из числа спецназначения контрактников и вагнеровцев, которые пытаются совершать ударно-штурмовые действия на определенных отрезках фронта, проверяя, есть ли у нас слабые места в обороне", - подчеркнул он.
По словам Юрия Федоренко, в конце концов оккупанты "получают по зубам" и отходят назад.
- 15 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что Силы обороны Украины в очень тяжелых боях продвигаются вглубь Луганской области в направлении Кременной и Сватового.
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