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На Сватовско-Купянском направлении врагу не удается создать ударный кулак, - младший сержант ударной роты БПЛА Маляревич

24 июня, 2023 суббота
09:19
Война с Россией

Младший сержант роты ударных БПЛА и артиллерийской разведки 92 бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко ВСУ Олесь Маляревич отметил, что враг пытается проводить ударно-штурмовые действия на Сватовско-Купянском направлении

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Последние недели в зоне полосы Купянск - Сватово ситуация была достаточно напряженной. Враг продолжает совершать ударно-штурмовые действия, но ни одного метра деоккупированной территории они не отвоевали. На этом участке фронта ВСУ имеют задачу не допустить прорыва противника, и эта задача выполняется очень успешно" , – подчеркнул Маляревич.

По словам младшего сержанта, контрнаступление ВСУ невозможно без уничтожения артиллерии противника.

"На участке Сватово - Кременная враг сконцентрировал достаточно мощную силу и постоянно ее обновляет. Россияне бросают в бой подразделения "Шторм Z", которые в большинстве своем ликвидированы нами. Противник не имеет снарядного и кадрового голода. Враг постоянно пополняет свои силы, но ему не удается создать тот самый ударный кулак, который им поможет добиться успеха на этом участке. Контрнаступление ВСУ невозможно без уничтожения артиллерии противника. Прежде чем атаковать и захватывать позиции противника, нужно обескровить личный состав и артиллерийские средства врага", - отметил Маляревич.

  • Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко отметил , что более двух недель враг пытается штурмовать позиции ВСУ подразделениями "Шторм Z"
  • Российские войска продолжают сосредоточивать свои основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои








 

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