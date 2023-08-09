Об этом 9 августа сообщает Генштаб ВСУ.

"На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины значительно увеличилось количество потерь в подразделениях российских оккупационных войск. В частности, резко увеличилось количество раненых и погибших военнослужащих российских оккупационных войск на Сватовско-Кременском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в оккупированный город Сватово в Луганской области прибыли медики специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя министерства обороны РФ.

В частности, за первую неделю августа из Сватовско-Кременского направления в госпиталь Белгорода было отправлено около 500 оккупантов с огневыми ранениями разной степени тяжести. В то же время с целью утаивания реального количества своих потерь на фронте, погибших оккупантов отправляют в Ростов-на-Дону.

Россияне за сутки нанесли 4 ракетных и 53 авиаудара по Украине

Отмечается, что за прошедшие сутки российские террористы нанесли 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершили 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак погибли и были ранены местные жители. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На фронте произошло более 30 боевых столкновений. Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Гремячки и Леоновки Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Владимировка, Сеньковка, Ясна Поляна, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина Буда, Бунякино, Волфино, Большая Писаревка Сумской области и Стрильечья, Пильная, Гатище, Бударки, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону и отразили атаки противника в районе Синьковка Харьковской области.

Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки, Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Дворичная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Серебрянки, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенным пунктам Белогоровка Луганской области и Торскому, Верхнекаменному, Спорному, Раздолевке Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в окрестностях Клищиевки и в районе Зайцево Донецкой области. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Краматорск, Марково, Клещиевка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Времен Яр, Предтечино, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Новокалиново, Авдеевка и Северное Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Северного и Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Соловьеве, Первомайск, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Времовка, Благодатное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовке, Золотой Нив, Благодатное, Старомайорск Донецкой области и Левадное Запорожской области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Новоданиловки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Ровнополь, Новодаровка, Ольговское, Пятихатки, Лобково, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении оккупанты осуществили авиационные удары в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Михайловка, Змиевка, Ольга, Никольское, Огромное Херсонской области и Херсон, а также Куцуруб, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Силы обороны поразили 2 пункта управления и 5 артсредств врага

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.