На свадьбе в Ираке в результате пожара погибли более 100 человек
Свадебная вечеринка в Ираке превратилась в трагедию, когда пожар вспыхнул в здании в районе Хамдания в провинции Ниневия. Более 100 человек погибли, а 150 были ранены в результате огня, разрушившего здание
Об этом информируют Al Arabiya и Reuters.
Заместитель губернатора Ниневии Хасан аль-Аллак сообщил, что подтверждена гибель 113 человек, около 150 ранены.
Пожар охватил большой зал для проведения мероприятий в северо-восточном регионе после того, как во время празднования был зажжен фейерверк.
"Мы видели, как огонь пульсировал, выходя из зала. Те, кому удалось выбраться, а те, кто не застряли. Даже выбравшиеся были сломаны", - сказал спасшийся 34-летний Имад Йохана.
Журналист Сардар Саттар написал, что пара невест погибли вместе с гостями на их свадьбе.
По предварительной информации, здание было построено из легковоспламеняющихся строительных материалов, что способствовало его быстрому обвалу. Согласно официальным заявлениям, федеральные власти Ирака направили машины скорой помощи и медицинские бригады.
Очевидцы на месте рассказали, что здание загорелось около 22.45 по местному времени и что во время инцидента присутствовали сотни человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.53 Покупка 37.53Продажа 38.26
- EUR Покупка 40.12Продажа 41.07
- Актуальное
- Важное