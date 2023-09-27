На свадьбе в Ираке в результате пожара погибли более 100 человек

Об этом информируют Al Arabiya и Reuters.

Заместитель губернатора Ниневии Хасан аль-Аллак сообщил, что подтверждена гибель 113 человек, около 150 ранены.

Пожар охватил большой зал для проведения мероприятий в северо-восточном регионе после того, как во время празднования был зажжен фейерверк.

"Мы видели, как огонь пульсировал, выходя из зала. Те, кому удалось выбраться, а те, кто не застряли. Даже выбравшиеся были сломаны", - сказал спасшийся 34-летний Имад Йохана.

Журналист Сардар Саттар написал, что пара невест погибли вместе с гостями на их свадьбе.

По предварительной информации, здание было построено из легковоспламеняющихся строительных материалов, что способствовало его быстрому обвалу. Согласно официальным заявлениям, федеральные власти Ирака направили машины скорой помощи и медицинские бригады.

Очевидцы на месте рассказали, что здание загорелось около 22.45 по местному времени и что во время инцидента присутствовали сотни человек.