"На суше, на море и в воздухе". Великобритания усилит военное присутствие по всей континентальной Европе
Чтобы ответить на рост вражды с российской стороны, Британия готовится предложить НАТО большое развертывание войск, оружия, военных кораблей и самолетов по всей Европе, а не только в Эстонии, как было заявлено ранее
С таким заявлением выступил британский премьер-министр Борис Джонсон, пишет KyivPost.
Предложение, которое будет сделано начальникам войск НАТО на следующей неделе, может привести к тому, что Лондон удвоит около 1150 военнослужащих Великобритании, которые сейчас находятся в странах Восточной Европы, сообщает его офис.
"Этот пакет будет давать четкий сигнал Кремлю – мы не будем терпеть их дестабилизирующую активность, и мы всегда будем стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом враждебности России", – подчеркнул британский премьер.
Читайте также: Британия готова на любые действия ради спасения Украины
"Я приказал нашим вооруженным силам подготовиться к развертыванию по всей Европе на следующей неделе, чтобы мы могли поддерживать наших союзников по НАТО на суше, на море и в воздухе", - добавил он.
Британский лидер заявил, что если президент России Путин выберет "кровопролитие и разрушение" в Украине, это будет "трагедией для Европы".
"Украина должна быть свободна в выборе своего будущего", - подчеркнул Борис Джонсон.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.56
Покупка 28.56Продажа 28.9
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.27
- Актуальное
- Важное