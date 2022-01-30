"На суше, на море и в воздухе". Великобритания усилит военное присутствие по всей континентальной Европе

С таким заявлением выступил британский премьер-министр Борис Джонсон, пишет KyivPost.



Предложение, которое будет сделано начальникам войск НАТО на следующей неделе, может привести к тому, что Лондон удвоит около 1150 военнослужащих Великобритании, которые сейчас находятся в странах Восточной Европы, сообщает его офис.



"Этот пакет будет давать четкий сигнал Кремлю – мы не будем терпеть их дестабилизирующую активность, и мы всегда будем стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом враждебности России", – подчеркнул британский премьер.



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"Я приказал нашим вооруженным силам подготовиться к развертыванию по всей Европе на следующей неделе, чтобы мы могли поддерживать наших союзников по НАТО на суше, на море и в воздухе", - добавил он.



Британский лидер заявил, что если президент России Путин выберет "кровопролитие и разрушение" в Украине, это будет "трагедией для Европы".



"Украина должна быть свободна в выборе своего будущего", - подчеркнул Борис Джонсон.





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