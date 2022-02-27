На Сумы двигается большая колонна вражеской техники
Местных жителей призвали не покидать свои дома
Об этом сообщает Госспецсвязь.
"Со стороны Химпрома на город сунет большая колонна вражеской техники" - говорится в сообщении.
Гражданских жителей просят быть в безопасном месте и не выходить без нужды на улицу. Также их призывают держаться подальше от окон.
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