На Сумщине гражданским запретили посещать леса

Об этом сообщил горсовет Сум в Telegram.

Глава ОВА Дмитрий Живицкий подписал распоряжение о запрете посещения лесов и въезда на их территории на автомобилях и другой технике. Ограничения введены на период военного положения.

Сообщается, что решение принято для предупреждения лесных пожаров. Заезжать в лес можно, если по нему проходит транзитная дорога.

Запрет не распространяется на ВСУ и другие военные формирования, а также органы власти и постоянных лесопользователей.

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Напомним, ранее аналогичный запрет введен в Черкасской, Ривненской и Киевской областях.