На Сумском направлении Силы обороны усиливают ПВО
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил о постепенном усилении противовоздушной обороны на Сумском направлении
Об этом сообщает пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ.
"Наша система противовоздушной обороны в определенной степени зависит от международной военно-технической помощи. Поэтому мы повышаем уровень защищенности объектов критической инфраструктуры в пределах тех ресурсов, которые получаем", - сказал Наев.
По его словам, сейчас постепенно происходит усиление противовоздушной обороны на Сумском направлении.
В частности, Силы обороны дополнительно привлекли несколько огневых групп, вооруженных крупнокалиберными пулеметами с коллиматорными и тепловизионными прицельными комплексами, чтобы также работать по воздушным целям и ночью.
"Группы также оснащены прожекторными установками. Находясь на одной из огневых позиций лично наблюдал работу экипажей этих мобильных огневых групп во время нападения вражеских беспилотников. Но чтобы украинское небо было более защищенным, необходима дополнительная помощь от западных партнеров", - отметил командующий.
- 21 июля в Воздушных силах объяснили , что ПВО нельзя расположить дальше от населенных пунктов, ведь по ракетам и дронам в основном работают зенитные ракетные подразделения. В то же время ЗРК имеет небольшой радиус действия.
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