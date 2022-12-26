Об этом сообщает ОК "Север".

"С 12:40 до 13:05 сообщили о 16 приходах, предположительно из миномета 120 мм, предварительно в район н.п. Сидоровка", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что потерь среди личного состава и техники нет. Информации о повреждениях гражданской инфраструктуры также не поступало.

За день, 24 декабря, российские террористы нанесли 87 ударов по приграничной территории Сумской области.

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