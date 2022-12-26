На Сумщине зафиксировали 16 минометных приходов менее чем за полчаса
В понедельник, 26 декабря, менее чем за полчаса на пограничные границы Сумской области прилетело 16 вражеских снарядов
Об этом сообщает ОК "Север".
"С 12:40 до 13:05 сообщили о 16 приходах, предположительно из миномета 120 мм, предварительно в район н.п. Сидоровка", - говорится в сообщении.
В командовании отметили, что потерь среди личного состава и техники нет. Информации о повреждениях гражданской инфраструктуры также не поступало.
- За день, 24 декабря, российские террористы нанесли 87 ударов по приграничной территории Сумской области.
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