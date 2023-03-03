Об этом информирует СБУ.

Злоумышленником оказался настоятель одного из храмов УПЦ (МП) в Шосткинском районе Сумской области. ФСБ завербовало его в сентябре 2022 года.

Одной из задач мужчины был сбор информации о дислокации украинских военных на территории региона. Так, он, в частности, пытался выявить места базирования складов с артиллерийским вооружением и командных пунктов ВСУ. Для этого он скрыто делал фото и видео украинских объектов во время того, как объезжал пограничную территорию Сумщины. Также злоумышленник собирал персональные данные руководителей местных правоохранителей и органов власти.

Захватчикам разведаны необходимы были для осуществления ракетных и массированных артиллерийских атак по Сумщине. Также они использовали их для совершения диверсионных вылазок.

Сотрудники СБУ задержали российского агента на попытке передачи врагу закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций. По данным СБУ, мужчина попал в поле зрения российских спецслужб из-за своих неоднократно обнародованных в окружении прокремлевских взглядов. Для коммуникации с агрессором он использовал анонимные мессенджеры. где с указанием геолокации передавал собранные разведданные.

В ходе обысков по адресу проживания и в храме у злоумышленника обнаружили:

мобильные телефоны с доказательствами переписки с ФСБ;

пророссийскую литературу

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и содержат его под стражей.