На Сумщине задержали настоятеля УПЦ (МП), который передавал ФСБ данные о дислокации ВСУ
Служба безопасности Украины 3 марта в Сумской области задержала настоятеля одного из храмов УПЦ (МП), который собирал и передавал ФСБ разведданные о дислокации украинских защитников на территории региона
Об этом информирует СБУ.
Злоумышленником оказался настоятель одного из храмов УПЦ (МП) в Шосткинском районе Сумской области. ФСБ завербовало его в сентябре 2022 года.
Одной из задач мужчины был сбор информации о дислокации украинских военных на территории региона. Так, он, в частности, пытался выявить места базирования складов с артиллерийским вооружением и командных пунктов ВСУ. Для этого он скрыто делал фото и видео украинских объектов во время того, как объезжал пограничную территорию Сумщины. Также злоумышленник собирал персональные данные руководителей местных правоохранителей и органов власти.
Захватчикам разведаны необходимы были для осуществления ракетных и массированных артиллерийских атак по Сумщине. Также они использовали их для совершения диверсионных вылазок.
Сотрудники СБУ задержали российского агента на попытке передачи врагу закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций. По данным СБУ, мужчина попал в поле зрения российских спецслужб из-за своих неоднократно обнародованных в окружении прокремлевских взглядов. Для коммуникации с агрессором он использовал анонимные мессенджеры. где с указанием геолокации передавал собранные разведданные.
В ходе обысков по адресу проживания и в храме у злоумышленника обнаружили:
- мобильные телефоны с доказательствами переписки с ФСБ;
- пророссийскую литературу
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и содержат его под стражей.
- 2 марта СБУ задержала в Сумской области российского шпиона, разведывавшего позиции ВСУ в приграничных с РФ районах.
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