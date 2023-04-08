На Сумщине за день зафиксировано почти 100 прилетов в результате российских обстрелов
За день 8 апреля в Сумской области зафиксировано 79 прилетов в результате российской агрессии
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россияне обстреляли 4 пограничных громады – Белопольскую, Хотинскую, Великописаревскую и Миропольскую. Зафиксировано 79 прилетов.
Террористы использовали минометы, АГС, также сбрасывали боеприпасы (типа ВОГ) с беспилотника.
Во всех случаях обошлось без пострадавших.
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