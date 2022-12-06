На Сумщине в результате российского обстрела из "градов" ранен 69-летний мужчина
В Эсманьской громаде Сумской области во время вражеских обстрелов 6 декабря получил ранение 69-летний мужчина
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"В обед россияне ударили из "градов" по нашей территории. Армейцы РФ выпустили 20 снарядов прямо по населенному пункту. Значительные повреждения получили три частных дома местных жителей. В одном доме начался пожар", - написал он.
В результате обстрела от осколков пострадал 69-летний житель громады, который как раз находился на улице. У него рваная рана щеки. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.
- Дмитрий Живицкий в эфире Еспресо 6 декабря рассказал, что российские войска продолжают бить по объектам жизнеобеспечения Сумской области. Под обстрел попадают водонапорные башни, водопроводы, подстанции и трансформаторы.
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