На Сумщине в результате российских обстрелов разрушены офис агрофирмы и частная хозяйственная постройка
В течение дня 15 марта российские террористы совершили обстрелы территорий 4 громад Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россияне били по Краснопольской, Хотинской, Шалыгинской и Новослободской громадам. В общей сложности зафиксировано 14 вражеских обстрелов из разных видов оружия. Известно о 161 прилете/выстреле.
В Хотинской громаде в результате минометных обстрелов разрушен офис агрофирмы. Произошло прямое попадание, известно о 7 прилетах.
Шалыгинская громада: из-за минометных обстрелов, 10 прилетов, сгорела частная хозяйственная постройка.
О повреждениях в других громадах не сообщают.
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