На Сумщине в результате российских обстрелов разрушены офис агрофирмы и частная хозяйственная постройка

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Россияне били по Краснопольской, Хотинской, Шалыгинской и Новослободской громадам. В общей сложности зафиксировано 14 вражеских обстрелов из разных видов оружия. Известно о 161 прилете/выстреле.

В Хотинской громаде в результате минометных обстрелов разрушен офис агрофирмы. Произошло прямое попадание, известно о 7 прилетах.

Шалыгинская громада: из-за минометных обстрелов, 10 прилетов, сгорела частная хозяйственная постройка.

О повреждениях в других громадах не сообщают.