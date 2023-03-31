На Сумщине в результате российских обстрелов повреждены зернохранилище и дом: есть раненый

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Россияне обстреляли территории Белопольской, Краснопольской и Середино-Будской громад Сумщины.

На Краснопольскую громаду террористы сбросили с БПЛА две взрывчатки. В результате обстрела получил ранения местный.

"Середино-Будская громада: во второй половине дня были обстрелы из минометов - 13 прилетов. В результате обстрела повреждены недействующее зернохранилище и частный дом", - пишет ОВА.

В Белопольской громаде произошел обстрел с территории РФ. Известно о 41 выстреле из гранатометов.