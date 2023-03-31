На Сумщине в результате российских обстрелов повреждены зернохранилище и дом: есть раненый
В четверг, 30 марта, российские террористы обстреляли три громады Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россияне обстреляли территории Белопольской, Краснопольской и Середино-Будской громад Сумщины.
На Краснопольскую громаду террористы сбросили с БПЛА две взрывчатки. В результате обстрела получил ранения местный.
"Середино-Будская громада: во второй половине дня были обстрелы из минометов - 13 прилетов. В результате обстрела повреждены недействующее зернохранилище и частный дом", - пишет ОВА.
В Белопольской громаде произошел обстрел с территории РФ. Известно о 41 выстреле из гранатометов.
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