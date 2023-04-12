На Сумщине в результате российских обстрелов повреждены дома и склад агрофирмы

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы 9 пограничных громад - Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской, Хотинской, Юнаковской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской", - пишет ОВА.

Россияне использовали для обстрелов минометы, артиллерию и БПЛА, с которого сбросили взрывчатку типа ВОГ.

Есть разрушение. В Белопольской громаде поврежден частный нежилой дом, а в Новослободской - 2 частных дома.

В Хотинской громаде повреждено складское помещение местной агрофирмы.