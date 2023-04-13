На Сумщине в результате российских обстрелов повреждены АЗС и частные домохозяйства

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Россияне задействовали минометы, артиллерию и РСЗО для обстрелов Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской и Эсманской громад.

В Эсманской громаде в результате обстрела из артиллерии (2 прилета) - повреждены АЗС. А в Миропольской пострадали два частных домохозяйства.

В общей сложности зафиксировано 75 прилетов. О жертвах информации нет.