На Сумщине в результате российских обстрелов повреждены АЗС и частные домохозяйства
В среду, 12 апреля, российские террористы совершили 7 обстрелов пограничных громад Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россияне задействовали минометы, артиллерию и РСЗО для обстрелов Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской и Эсманской громад.
В Эсманской громаде в результате обстрела из артиллерии (2 прилета) - повреждены АЗС. А в Миропольской пострадали два частных домохозяйства.
В общей сложности зафиксировано 75 прилетов. О жертвах информации нет.
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