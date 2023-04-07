На Сумщине в результате российских обстрелов поврежден ангар, 2 трактора, авто и зернохранилище
В течение дня, 6 апреля, российские террористы совершили 8 обстрелов пограничных громад Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
В Середино-Будской громаде в результате артиллерийских обстрелов зафиксировано 9 прилетов. Поврежден ангар, 2 трактора, автомобиль и зернохранилище.
Террористы также обстреляли Белопольскую, Глуховскую, Зноб-Новгородскую, Новослободскую и Миропольскую громады. В общей сложности зафиксировано 68 прилетов из артиллерии, минометов, АГС и сброс ВОГА с помощью БПЛА.
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