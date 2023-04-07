На Сумщине в результате российских обстрелов поврежден ангар, 2 трактора, авто и зернохранилище

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В Середино-Будской громаде в результате артиллерийских обстрелов зафиксировано 9 прилетов. Поврежден ангар, 2 трактора, автомобиль и зернохранилище.

Террористы также обстреляли Белопольскую, Глуховскую, Зноб-Новгородскую, Новослободскую и Миропольскую громады. В общей сложности зафиксировано 68 прилетов из артиллерии, минометов, АГС и сброс ВОГА с помощью БПЛА.