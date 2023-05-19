На Сумщине в результате российских обстрелов погибли трое жителей
Днем 19 мая враг бил по Юнаковской сельской громаде Сумской области. В результате обстрела войска РФ погибли трое мирных жителей
Об этом сообщает Сумская ОВА .
"Сегодня около полудня в Юнаковской громаде в результате обстрелов погибли три гражданских человека", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что обстоятельства гибели жителей выясняются.
В то же время враг не прекращал обстрелы утром и ночью.
Россияне совершили 7 обстрелов пограничья, произошло 28 взрывов. Вели огонь по Середино-Будской, Юнаковской и Путивльской громадам.
Армия РФ била из минометов, артиллерии и автоматического гранатомета.
- В ночь с 13 на 14 мая российская армия обстреливала Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области, в результате чего были повреждены объекты критической инфраструктуры и ЦНАП, есть пострадавшие.
- 16 мая в Сумской области прогремело более 112 взрывов в результате российских обстрелов.
- В четверг 18 мая российские террористы 10 раз обстреляли Сумщину.
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