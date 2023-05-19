На Сумщине в результате российских обстрелов погибли трое жителей

Об этом сообщает Сумская ОВА .

"Сегодня около полудня в Юнаковской громаде в результате обстрелов погибли три гражданских человека", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что обстоятельства гибели жителей выясняются.

В то же время враг не прекращал обстрелы утром и ночью.

Россияне совершили 7 обстрелов пограничья, произошло 28 взрывов. Вели огонь по Середино-Будской, Юнаковской и Путивльской громадам.

Армия РФ била из минометов, артиллерии и автоматического гранатомета.